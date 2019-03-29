Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Месси: нравилось выигрывать трофеи, когда Роналду играл в «Реале»

Месси: нравилось выигрывать трофеи, когда Роналду играл в «Реале»
Футбол / Испания

Форвард «Барселоны» Лионель Месси высказался о соперничестве на футбольном поле с португальцем Криштиану Роналду («Ювентус»), когда тот выступал за «Реал».

«Было приятно играть против Криштиану, даже если это было трудно. Мне нравилось выигрывать трофеи, когда он играл в „Реале“. Было бы хорошо, если бы он всё ещё был там», — приводит слова 31-летнего нападающего AS.

Роналду перешёл в «Реал» летом 2009 года из «Манчестер Юнайтед». Его трансфер, ставший рекордным на тот момент в мировом футболе, обошёлся «сливочным» в € 94 млн. Всего в составе «Королевского клуба» он провёл 438 матчей. В них он отметился 450 результативными ударами. «Сантьяго Бернабеу» португалец покинул прошлым летом. За него «Ювентус» заплатил € 117 млн.

Месси назвал лучших игроков мира
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент