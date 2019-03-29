Клопп: знаю, что у «Ливерпуля» будут проблемы в оставшихся матчах сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ожидает, что его команда столкнётся с проблемами в концовке нынешней кампании.

«Знаю, насколько трудны оставшиеся матчи. Люди считают, что мы должны выиграть их все, потому «Манчестер Сити» это сделает.

Должны убедиться, что готовы, но не сходить с ума. Нужно принять тот факт, что у нас будут проблемы в матчах, как это было в игре с «Фулхэмом». Они будут как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Мы должны быть готовы решить их.

Если команда не ожидает никаких проблем, она будет очень удивлена. Но если мы знаем, что столкнёмся с несколькими трудностями, то будем к ним готовы.

Вера во что-то делает это более вероятным. Я уверен в этом на сто процентов. Проблема в том, что «Манчестер Сити» тоже верит в себя», — приводит слова Клоппа Goal.