«Бавария» рассматривает вариант с назначением Моуринью на пост главного тренера

Руководство мюнхенской «Баварии» проявляет серьёзный интерес к Жозе Моуринью. Немецкий клуб рассматривает вариант с назначением португальского специалиста на должность главного тренера по окончании нынешнего сезона, сообщает Footmercato.

Нынешним наставником «Баварии» является Нико Ковач, возглавляющий команду с лета 2018 года. Мюнхенцы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, однако опережают дортмундскую «Боруссию» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Клуб уже вылетел из плей-офф Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Ливерпулю» (0:0, 1:3).

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял до середины декабря 2018 года. Ранее португалец тренировал лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».