«Лион» в гостях одолел «Ренн» в матче 30-го тура чемпионата Франции

30-й тур французской Лиги 1 стартовал в пятницу, 29 марта, матчем между «Ренном» и «Лионом». Встреча завершилась минимальной победой гостей, которые свой гол забили под занавес поединка. Автором результативного удара стал Мартин Террье.

Гости чаще владели мячом в игре (56% против 44%), били по воротам (18 против 12) и попадали в створ ворот (5 против 2).

После отчётного матча «Лион» до одного очка сократил отставание от «Лилля», который идёт вторым в турнирной таблице чемпионата Франции. «Доги»свой матч сыграют в воскресенье в гостях против «Нанта». «Ренн» расположился на 8-й строчке. Команда набрала 41 очко.

В следующем туре «Лион» сыграет дома против «Дижона». «Ренн» отправится в гости к «Анжеру».