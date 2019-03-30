Тотти: Салаху нравилось играть со мной

Бывший итальянский футболист Франческо Тотти высказался о вингере «Ливерпуля» Мохамеде Салахе, с которым он пересекался в «Роме».

«У меня были особые отношения с ним. Каждый раз, когда мы тренировались или играли вместе он всегда говорил мне: „Ты игрок совершенно другого уровня“. Ему нравилось играть со мной. Он был исключительным и искренним человеком. Он очень многое дал „Роме“. Но в жизни необходимо принимать решения, и их нужно уважать», — цитирует Тотти La Gazzetta dello Sport.

Салах выступал за «Рому» в период с 2015 по 2017 годы. В составе римского клуба он провёл 83 матча. В них он отметился 34 забитыми мячами и 24 результативными передачами. «Ливерпулю» он был продан за сумму в € 42 млн.