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Джеко принёс извинения партнёрам по «Роме» за инцидент с Эль-Шаарави

Джеко принёс извинения партнёрам по «Роме» за инцидент с Эль-Шаарави
Футбол / Италия

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко принёс извинения своим товарищам по команде после того, как был оштрафован за инцидент со своим одноклубником Стефаном Эль-Шаарави. Форвард пожал руку Эль-Шаарави на тренировке в четверг.

Между футболистами «Ромы» произошёл конфликт в перерыве матча 28-го тура итальянской Серии А со СПАЛом, который состоялся в минувшие выходные и завершился поражением столичной команды со счётом 1:2. После окончания первого тайма игроки в раздевалке чуть не подрались. Босниец выразил недовольство тем, что партнёр не отдал ему передачу в одном из эпизодов. Эль-Шаарави грубо ответил на претензию, и между игроками началась потасовка. Нападающие не успели нанести друг другу удары, поскольку одноклубники успели их разнять.

«Я был не прав! Теперь мы все вместе и всё ещё можем подняться вверх», — цитирует Джеко Corriere dello Sport.

Джеко и Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке в перерыве матча со СПАЛом
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