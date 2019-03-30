Крамарич лишил одноклубника хет-трика в матче Бундеслиги

27-й тур немецкой Бундеслиги стартовал матчем между «Хоффенхаймом» и «Байером». Победу в поединке с разгромным счётом одержали хозяева.

Гости больше владели мячом (65% против 35%), чаще били по воротам (18 ударов против 13) и в створ (6 против 5), однако успеха им это не принесло.

Решающим в игре стал второй тайм, когда в воротах леверкузенской команды побывало сразу три мяча. В составе победителей дублем и результативным пасом отметился форвард Исак Бельфодиль.

В концовке матча произошёл любопытный момент — Бельфодиль, имевший на своем счету дубль, отправил мяч мимо вратаря. Но Андрей Крамарич коснулся мяча на ленточке, тем самым записав гол на себя.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

Заработанные три очка позволили «Хоффенхайму» подняться на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда Юлиана Нагельсмана подобралась на расстояние одного зачётного балла к своему сегодняшнему сопернику, который идёт 7-м.