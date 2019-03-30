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Облак договорился с «Атлетико» о продлении контракта

Облак договорился с «Атлетико» о продлении контракта
Футбол / Испания

Голкипер «Атлетико» Ян Облак достиг договорённости с руководством мадридского клуба о продлении контракта, сообщает AS.

По информации источника, 26-летний словенский вратарь подпишет новое соглашение с «Атлетико» в ближайшее время. Действующий контракт Облака с мадридской командой рассчитан до 2021 года.

Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне словенский голкипер принял участие в 28 матчах испанской Примеры, и в 15 матчах ворота мадридского клуба оставались в неприкосновенности.

«Атлетико» набрал 56 очков в 28 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона». Сегодня, 30 марта, подопечные Диего Симеоне проведут выездной матч с «Алавесом».

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