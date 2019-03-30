Пике: Ибрагимович любит деньги больше, чем кто-либо другой на планете

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о совете, который игрокам команды давал их бывший одноклубник Златан Ибрагимович.

«Златан — парень, который любит деньги больше, чем кто-либо другой на планете. Однажды он сказал нам: „Деньги — не самое главное“. Мы ничего не ответили, а потом он закончил: „Самое главное — это иметь много денег“, — приводит слова 32-летнего футболиста Bleacher Report в „Твиттере“.

Ибрагимович перешёл в «Барселону» летом 2009 года из «Интера». Трансфер шведа обошёлся каталонскому клубу в € 69,5 млн. На «Камп Ноу» он провёл только один сезон, после чего был сдан в аренду, а впоследствии и продан «Милану». В составе «Барселоны» нападающий сыграл 46 матчей и забил 22 мяча. В настоящее время Ибрагимович выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».