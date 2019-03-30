Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Енисей» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» поздравил Тимощука с днём рождения

«Зенит» поздравил Тимощука с днём рождения
Футбол / РПЛ

Петербургский «Зенит» поздравил тренера и бывшего игрока команды Анатолия Тимощука с днём рождения. Сегодня, 30 марта, украинскому специалисту исполняется 40 лет.

«Анатолию Тимощуку – 40! С юбилеем!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Зенита» в «Твиттере».

Тимощук выступал в составе «Зенита» с 2007 по 2009 год и с 2013 по 2015 год. Вместе с петербургским клубом украинский игрок дважды становился чемпионом России, выигрывал Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2017 года Тимощук занимает пост ассистента главного тренера «Зенита». С 2000 по 2016 год Тимощук выступал за национальную команду Украины.

«Зенит» набрал 41 очко в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент