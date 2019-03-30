«Зенит» поздравил Тимощука с днём рождения

Петербургский «Зенит» поздравил тренера и бывшего игрока команды Анатолия Тимощука с днём рождения. Сегодня, 30 марта, украинскому специалисту исполняется 40 лет.



«Анатолию Тимощуку – 40! С юбилеем!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Зенита» в «Твиттере».



Тимощук выступал в составе «Зенита» с 2007 по 2009 год и с 2013 по 2015 год. Вместе с петербургским клубом украинский игрок дважды становился чемпионом России, выигрывал Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2017 года Тимощук занимает пост ассистента главного тренера «Зенита». С 2000 по 2016 год Тимощук выступал за национальную команду Украины.

«Зенит» набрал 41 очко в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России.