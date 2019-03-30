Де Лаурентис: «Наполи» стыдно принимать команды на стадионе «Сан-Паоло»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отметил, что домашнему стадиону команды «Сан-Паоло» необходима существенная реконструкция по модели английских спортивных арен.



«Мы хотим сделать из „Сан-Паоло“ стадион европейского уровня, поскольку уже на протяжении девяти лет выступаем на высоком уровне на континенте. Честно говоря, сейчас нам стыдно принимать команды на домашнем стадионе.



Стадион „Сан-Паоло“ во времена Марадоны и сейчас один и тот же. Существует огромная разница между стадионами в Италии и в Англии. Когда только возглавил „Наполи“, я хотел нанять проектировщика для перепланировки стадиона и постройки двух небоскрёбов, но мэр города назвал меня сумасшедшим», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.