Бердыев: ожидали, что матч с «Енисеем» будет тяжёлым, соперник не сдавался

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев подвёл итоги матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с красноярским «Енисеем» (1:1).



«Мы предполагали, что будет тяжелый матч. Удаление игрока «Енисея», в какой-то степени, облегчило нам позиционную атаку. Нужно отдать должное «Енисею», который не сдавался, играл до конца и воспользовался своим шансом», — приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина».



Красноярский «Енисей» набрал 12 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (29) располагается на 8-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 41 очко в 20 матчах.

«Енисей» в меньшинстве сыграл вничью с «Рубином»