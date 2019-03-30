Шох — о футбольной школе «Ротора»: взяли и выкинули 250 детей и 11 тренеров

Председатель федерации футбола Волгоградской области и член исполкома РФС Рохус Шох рассказал о проблемах школы «Ротора» и процессе её восстановления.



«Мы всегда говорим о важности материально-технической базы, но школа была без неё, её просто не осталось. Поля, на которых базировался «Ротор», были построены не только за счёт областного бюджета, но и за счёт РФС, УЕФА. Все это приватизировал бывший президент Горюнов. А клуб вместе со школой и стадионом он продал депутату Госдумы Олегу Михееву. Хотя как стадион можно было продать, он же государственный? Он продержал эту школу год-полтора, потом понял, что она ему не нужна. Когда мы приступили к воссозданию клуба, то в школе оставалось три тренера. Вот с ними и начали заново учить детей.



Сначала были группы трех возрастов, потом шесть, потом восемь. Начались первые успехи на межрегиональном уровне, в первенствах России. Нам удалось создать хороший тренерский коллектив. В 2014 году было принято решение закрыть клуб.



Могу вспомнить бывшего председателя облспорткомитета Иванова Виктора Петровича. Он стал могильщиком «Ротора». Он стал его президентом и закрыл клуб, никто не хотел ликвидировать его. И он же всем тренерам детской школы сказал идти на улицу. Лучшую школу области взяли и выкинули, это примерно 250 детей и 11 тренеров. Тогда я сказал, что попробую возродить свою, родную школу «Ротора», — приводит слова Шоха сайт телеканала „360“.