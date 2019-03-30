Сёмин — о матче с «Динамо»: нормальный счёт, ещё бы девять раз так

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).



«Игра получилась очень хорошей, потому что мы взяли три очка и движемся вперёд. Вязкая она или красивая, не играет роли. Сегодня было сложно. После матчей сборных так всегда. Хорошо, что неплохо играли в обороне, сохраняли счёт, боролись за эти три очка. Это самое главное. Мы продолжаем борьбу.



Убрали Денисова, потому что нужно было усилить атакующие действия, нужны были неординарные решения. Ничья нас не устраивала, поэтому произошла такая замена. Почему вышел именно Хвича? Он провёл хорошо сбор, неплохо выглядел в товарищеской игре, забил там. Основания считать его конкурентоспособным игроком он нам дал.



Что касается Фарфана, он опять 24 часа летел и только вчера появился, потому что иначе было долететь невозможно. Всегда с Фарфаном такая проблема. К следующей игре готовится и он, и Фернандеш. Ману сыграл товарищеский матч и выглядел неплохо. Коломейцеву нужно время, а Рыбусь готов играть.



Гол и есть гол. С пенальти или не пенальти. Игнатьев играл остро, получил пас вразрез. Все было закономерно. Мне счёт очень нравится, ещё девять раз так бы выиграть.



Как и все, Смолов сыграл победный матч. Работал на команду, это самое главное. Было много борьбы. Хотелось бы, естественно, чтобы голы были. Но когда есть работа, будут голы», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.