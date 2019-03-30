Терёхин: «Динамо» играло лучше, у «Локо» в атаке не получалось почти ничего

Бывший футболист московских «Локомотива» и «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив» (0:1).

«В этом матче «Динамо» играло лучше, были шансы у Маркова и Луценко. Бело-голубые создали три голевых момента. У «Локомотива» в атаке не получалось практически ничего. Забивай Марков на пятой минуте, игра бы поменялась, «Динамо» могло выиграть. Оборона у бело-голубых выстроена, игра есть. При попадании мяча в руку Маркову пенальти не было.

Не думаю, что для Хохлова это был последний матч у руля «Динамо». Вряд ли вместо Хохлова кто-то другой сделает лучше. Осталось девять туров. Смысл что-то менять? «Енисей» вообще всё проиграл, а их до сих пор спокойно тренирует Аленичев.

Сможет ли стать «Локомотивом» чемпионом? А почему нет? В том году они тоже тихой сапой, без какой-то игры стали чемпионами. Команда играет на результат», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.