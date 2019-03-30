«Удинезе» на своём поле победил «Дженоа» в матче Серии А

В 29-м туре итальянской Серии А «Удинезе» принимал «Дженоа». Матч прошёл на стадионе «Дачия Арена» в Удине и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт уже на 4-й минуте – голом отметился нападающий «Удинезе» Стефано Окака Чука. Уже во втором тайме, на 61-й минуте, преимущество хозяев удвоил полузащитник Роландо Мандрагора.



«Удинезе» набрал 28 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, отдалившись от зоны вылета. «Дженоа» (33) — на 13-м месте. С таблицей итальянского первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».



В следующем туре «Удинезе» на выезде сыграет с «Миланом». «Дженоа» на своём поле встретится с «Интером». Матчи состоятся 2 и 3 апреля соответственно.