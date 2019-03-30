Игнатьев и Сулейманов стали получать в «Краснодаре» по 600 тыс. рублей в месяц

Как стало известно «Чемпионату», футболисты «Краснодара» Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов, подписав новые контракты с клубом, увеличили свои оклады с 200 тыс. рублей в месяц до 600 тыс. рублей.



При этом срок соглашений не изменился. У обоих игроков остаётся ещё 3,5 года по контракту.



27 марта «Краснодар» объявил о заключении нового договора с Игнатьевым. Клуб заявил, что полностью удовлетворён ситуацией, при этом отметив, что футболист не будет делать публичное заявление, а также попросив СМИ не беспокоить его. Позднее «Чемпионату» стало известно, что Сулейманов подписал новый контракт с «быками» в тот же день, что и Игнатьев.



«Краснодар» после 20 туров занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Игнатьев всё-таки подписал контракт с «Краснодаром». Или показалось? Сам игрок ничего не знает. Странная история.