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Месси сравнялся с Касильясом по количеству побед в Примере

Месси сравнялся с Касильясом по количеству побед в Примере
Футбол / Испания

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял участие в матче 29-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом», который стал для сине-гранатовых победным (2:0).

Как сообщает Mundo Deportivo, эта победа стала для аргентинца уже 334-й в чемпионате Испании. По этому показателю он сравнялся с бывшим голкипером мадридского «Реала» Икером Касильясом, ныне выступающим за «Порту». При этом испанцу для достижения указанной отметки потребовалось провести 510 матчей, в то время как Месси — 445.

«Барселона» набрала 69 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя в лице «Атлетико» на 13 очков. В следующем туре сине-гранатовые на выезде сыграют с «Вильярреалом». Матч состоится 2 апреля.

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