Невероятный камбэк и гол со штрафного — в обзоре игры «Сельта» — «Вильярреал»

В 29-м туре испанской Примеры «Сельта» принимала «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась со счётом 2:2.



В начале игры гостям удалось отметиться двумя быстрыми голами — уже к 15 минуте команда вела со счётом 2:0 благодаря точным ударам нападающего Карла Токо Экамби и полузащитника Альфонсо Педрасы. Во втором тайме «Сельте» удалось совершить камбэк. Сначала на 50-й минуте нападающий Яго Аспас сократил отставание, затем его партнёр по атаке Максимилиано Гомес сравнял счёт, а на 86-й минуте Аспас оформил дубль, отличившись с пенальти.



«Сельта» набрала 28 очков, однако осталась в зоне вылета и занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (29) располагается строчкой выше.