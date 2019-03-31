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Дубль Адриано и красивый гол Глушакова — в обзоре матча «Ахмат» — «Спартак»

Дубль Адриано и красивый гол Глушакова — в обзоре матча «Ахмат» — «Спартак»
Футбол / РПЛ

В 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Ахмат» на своём поле встречался с московским «Спартаком». Матч прошёл на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершился победой гостей со счётом 3:1.

На 7-й минуте счёт точным ударом с пенальти открыл нападающий красно-белых Луис Адриано. Уже спустя две минуты форвард «Ахмата» Беким Балай восстановил равновесие. На 63-й минуте хозяева остались в меньшинстве, после того как защитник Андрей Семёнов получил вторую жёлтую карточку, а спустя пять минут «Спартак» вышел вперёд – дубль оформил Адриано. В добавленное время окончательный счёт установил полузащитник гостей Денис Глушаков.

«Спартак», набрав 36 очков, обошёл «Краснодар» и ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России и поднялся на третье место. «Ахмат» (27) – девятый.

Посмотреть обзор матча «Ахмат» – «Спартак» можно на официальном канале РПЛ в Rutube.

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