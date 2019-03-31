Голы Косты и Мораты помогли «Атлетико» разгромить «Алавес» в гостях

В 29-м туре испанской Примеры «Алавес» принимал мадридский «Атлетико». Матч прошёл на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.



«Матрасники» вышли вперёд уже на 5-й минуте – голом отметился полузащитник Сауль Ньигес. На 11-й минуте преимущество мадридской команды удвоил нападающий Диего Коста. На 59-й минуте точным ударом после выхода один на один отличился форвард «Атлетико» Альваро Мората, а на 84-й минуте окончательный счёт в матче установил полузащитник гостей Томас Парти.



«Атлетико» набрал 59 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице Примеры, уступая «Барселоне» (69) и опережая «Реал» (54), у которого есть один матч в запасе. «Алавес» (44) располагается на пятой строчке.

