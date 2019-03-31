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Голы Косты и Мораты помогли «Атлетико» разгромить «Алавес» в гостях

Голы Косты и Мораты помогли «Атлетико» разгромить «Алавес» в гостях
Футбол / Испания

В 29-м туре испанской Примеры «Алавес» принимал мадридский «Атлетико». Матч прошёл на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.

«Матрасники» вышли вперёд уже на 5-й минуте – голом отметился полузащитник Сауль Ньигес. На 11-й минуте преимущество мадридской команды удвоил нападающий Диего Коста. На 59-й минуте точным ударом после выхода один на один отличился форвард «Атлетико» Альваро Мората, а на 84-й минуте окончательный счёт в матче установил полузащитник гостей Томас Парти.

«Атлетико» набрал 59 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице Примеры, уступая «Барселоне» (69) и опережая «Реал» (54), у которого есть один матч в запасе. «Алавес» (44) располагается на пятой строчке.

Испания - Примера. 29-й тур
30 марта 2019, суббота. 22:45 МСК
Алавес
Витория
0 : 4
Атлетико М
Мадрид
0:1 – Сауль – 5, 0:2 – Коста – 11, 0:3 – Мората – 59, 0:4 – Парти – 84
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