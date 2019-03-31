Темнокожий футболист «Арарата» обвинил главного тренера в избиениях

Южноафриканский полузащитник «Арарата» Мпумелело Дадибой Зване рассказал о неподобающем отношении к себе со стороны главного тренера команды Абраама Хашманяна, а также обвинил специалиста в избиениях.



«2 марта «Арарат» проиграл. Я не сыграл, но после матча он подошёл ко мне и сказал, что я улыбался, и дал пощёчину. Я был очень возмущен, и один из моих товарищей по команде видел это и тоже очень возмутился. Я ничего не сказал, потому что думал, что меня выгонят из команды. Если бы я сказал что-то, все бы это знали.



Следующий инцидент произошёл 25 марта после товарищеского матча. В этой игре я получил немного игрового времени. 10 минут сыграл на позиции левого защитника, хотя я левый нападающий. Он каждый раз ставил меня на другую позицию, даже когда я с трудом приспосабливался к ней во время тренировки. После игры Абраам пришёл ко мне в комнату и позвал меня. Мало того, что он кричал «глупый, бесполезный, чёрный иностранец», так ещё и затем дал пощёчину и ударил меня. Я начал толкать его, некоторые футболисты увидели происходящее и остановили тренера. Мне было больно, и я был шокирован, что тренер может ударить игрока. Хуже всего то, что он пришёл в мою комнату и избил меня, потому что я всегда молчал.



Поскольку все были там, я замолчал, мои товарищи по команде не позволили тренеру продолжить, я не стал драться, попросил отвезти меня в больницу. Мне было больно, но мне не разрешили. Врач клуба прописал таблетки обезболивающие, у меня болели шея, левый глаз и челюсть. Я обратился в федерацию, мне позвонили, я дал показания, рассказал, что случилось. Они сказали, что расследуют инцидент. Сейчас жду. Если федерация не поможет, я сразу отправлю своё дело в ФИФА», — цитирует Зване Armfootball.com.

