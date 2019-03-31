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Дубль Алькасера и хет-трик Поульсена — в видеообзоре матчей Бундеслиги

Дубль Алькасера и хет-трик Поульсена — в видеообзоре матчей Бундеслиги
Футбол / Германия

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Вольфсбург». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола на 91-й минуте матча стал нападающий Пако Алькасер. На 94-й минуте Алькасер с передачи полузащитника Джейдона Санчо отправил в ворота гостей второй мяч. Победная серия «Боруссии» в чемпионате Германии достигла трёх матчей. Для «Вольфсбурга» поражение стало вторым в последних трёх встречах.

«Боруссия», набрав 63 очка, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, «Вольфсбург» (42) занимает восьмое место.

В других матчах тура Бундеслиги «Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом» (1:1), а «РБ Лейпциг» дома разгромил берлинскую «Герту» со счётом 5:0.

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