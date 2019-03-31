Федерация футбола Армении прокомментировала скандал в «Арарате»

В Федерации футбола Армении подтвердили, что южноафриканский полузащитник «Арарата» Мпумелело Дадибой Зване подал жалобу на главного тренера клуба Абраама Хашманяна. Напомним, игрок обвинил наставника в избиениях.



«Учитывая тот факт, что в течение последних двух дней Федерация футбола Армении получила ряд вопросов о конфликте между главным тренером ереванского «Арарата» Абраамом Хашманяном и футболистом Мпумелело Дадибой Зване, мы хотим уточнить следующее.



Футболист «Арарата» Мпумелело Дадибой Зване действительно подал жалобу в Федерацию футбола Армении, отметив, что главный тренер команды Абраам Хашманян ударил его и оскорблял на почве расизма.



Соответствующие органы Федерации футбола Армении уже заслушали объяснения обеих сторон и сейчас занимаются изучением дела», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Федерации футбола Армении.

Тренер «Арарата»: футболист, обвинивший меня в избиениях и расизме, лжец и вор