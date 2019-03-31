Тренер «Арарата»: футболист, обвинивший меня в избиениях и расизме, лжец и вор

Главный тренер «Арарата» Абраам Хашманян прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны южноафриканского полузащитника команды Мпумелело Дадибоя Зване, который заявил, что наставник несколько раз применял к нему физическую силу и использовал расистские выражения.

«Это враньё. Такого не было и не может быть. Он ленивый футболист и к тому же лжец. Он ещё и вор, он украл футбольную форму из клуба.

Я только крикнул на него, что он вор и чтобы вернул одежду. Он и его друзья знают, что в клубе их не будет. Они ошиблись, здесь не получится лениться и получать за это питание и зарплату.

Обвинения в расизме? Это абсурд. У меня было 100 легионеров, и со всеми были нормальные отношения. Есть игроки, которые до сих пор звонят и благодарят. Я никогда не делил футболистов на местных и иностранцев.

Он ничего собой не представляет, чтобы поднимать руку на него. Слава богу, у меня нормальный язык, чтобы поставить на место таких, как он.

Если он может пару своих друзей привести как свидетелей, то я могу 35 футболистов «Арарата» привести, и они скажут, что ничего не было. Его никто не бил, а на счёт того, что я повышал на него голос, то это мои права как тренера», — приводит слова Хашманяна Armfootball.com.

Тренер сказал также, что клуб обратиться в полицию в связи с кражей формы и попытается как можно скорее расторгнуть контракты со Зване и его друзьями.