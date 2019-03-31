Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Интер» — «Лацио». 31 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вальверде: для меня, как для тренера, работа с Месси — это привилегия

Вальверде: для меня, как для тренера, работа с Месси — это привилегия
Футбол / Испания

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в очередной раз восхитился работой нападающего каталонской команды Лионеля Месси.

«Месси один и тот же игрок — что в „Барселоне“, что в Австралии. Не знаю, что сказать относительно его выступлений за национальную команду Аргентины. Ничего не могу сказать, это не моё дело. Мы все очарованы его игрой. Для меня, как для тренера, работа с ним является привилегией. Мы видим его каждый день и просто хотим, чтобы Месси чувствовал себя хорошо в клубе, потому что он лучший игрок для „Барселоны“, — приводит слова Вальверде Goal.com.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 27 матчах за «Барселону» в испанской Примере, забил 31 гол и отдал 14 результативных передач.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент