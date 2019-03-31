Вальверде: для меня, как для тренера, работа с Месси — это привилегия

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в очередной раз восхитился работой нападающего каталонской команды Лионеля Месси.



«Месси один и тот же игрок — что в „Барселоне“, что в Австралии. Не знаю, что сказать относительно его выступлений за национальную команду Аргентины. Ничего не могу сказать, это не моё дело. Мы все очарованы его игрой. Для меня, как для тренера, работа с ним является привилегией. Мы видим его каждый день и просто хотим, чтобы Месси чувствовал себя хорошо в клубе, потому что он лучший игрок для „Барселоны“, — приводит слова Вальверде Goal.com.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 27 матчах за «Барселону» в испанской Примере, забил 31 гол и отдал 14 результативных передач.