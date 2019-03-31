Сарри — о будущем Азара: не знаю, решил он что-то на этот момент или нет

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри рассказал о ситуации с нападающим команды Эденом Азаром, который предстоящим летом может перейти в мадридский «Реал».

«Есть два варианта: спросить Азара или руководство клуба. Я не занимаюсь вопросами трансферов. Важно то, что сейчас Эден с нами. Он нам нужен, чтобы в последние два месяца сезона команда была в хорошей форме. Хотел бы с уважением отнестись к его решению, но я не знаю, решил он что-то на этот момент или нет», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Азар забил 13 голов и отдал 11 результативных передач в 29 матчах.

Сегодня, 31 марта, «Челси» проведёт выездную встречу 32-го тура чемпионата Англии с «Кардифф Сити», начало — в 16:05 мск.