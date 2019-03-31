«Рома» — «Наполи»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 31 марта, в Риме на стадионе «Олимпико» в 16:00 мск состоится матч 29-го тура итальянской Серии А «Рома» — «Наполи». «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. Его ассистентами назначены Джорджо Перетти и Стефано Дель Джоване. Резервный арбитр — Юан Лука Сакки.



«Рома» набрала 47 очков в 28 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи» (60) располагается на 2-м месте в таблице. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 78 очков в 29 матчах. Тройку лидеров турнира замыкает миланский «Интер» (53).



Прямая видеотрансляция матча «Рома» — «Наполи» на «Чемпионате»