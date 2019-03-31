Гацкан награждён почётным знаком «Футбольная слава Дона»

Федерация футбола Ростовской области в честь юбилея капитана «Ростова» Александра Гацкана приняла решение наградить игрока почётным знаком «Футбольная слава Дона», сообщает пресс-служба жёлто-синих.

27 марта Гацкану исполнилось 35 лет.

Фото доступно на странице «Ростова» в «Твиттере».

Гацкан выступает за команду из Ростова-на-Дону с 2008 года. Ранее он защищал цвета казанского «Рубина», московского и челябинского «Спартака», а также молдавского клуба «Униспорт-Авто». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник принял участие в 18 матчах.

«Ростов», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Валерия Карпина на выезде сыграет с «Уфой». Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе 7 апреля, начало — в 11:30 мск.