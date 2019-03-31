Семак — о матче с «Оренбургом»: хочется реже попадать в такие ситуации

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1). Напомним, после первого этапа петербургский клуб уступал со счётом 0:1.



«Доволен вторым таймом, хорошо сыграли и в обороне, и в атаке. Что касается первого тайма, стараемся работать, но всё-таки иногда достаточно сложно приходится. Не хватало эмоций, движения, скорости, и в обороне сыграли очень плохо. Позволили сопернику создавать моменты, и отыгрываться всегда сложно.

Тем не менее с честью вышли из этой ситуации, хотя хочется в такие ситуации попадать реже. Для этого нужно включаться с первых минут и играть так, как мы провели второй тайм. После перерыва здорово играли, создавали моменты, забили. Думаю, победили заслуженно. Здесь нет никаких вопросов", — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».