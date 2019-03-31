Аргентинцы по-русски заговорили: раздевалка «Зенита» после игры с «Оренбургом»

«Зенит» на официальном канале в YouTube показал видео из раздевалки команды после победы над «Оренбургом» в матче 21-го тура РПЛ.

В ролике показано, как с очередными тремя заработанными очками команду зашёл поздравить председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром», который является титульным спонсором клуба, Алексей Миллер. После этого, когда в раздевалку вошёл главный тренер команды Сергей Семак, игроки начали скандировать кричалку с просьбой предоставить им два дня выходных. На это Артём Дзюба отреагировал словами: «Аргентинцы по-русски заговорили».

Видео доступно в YouTube-канале «Зенита».

После 21-го тура в активе «Зенита» 44 очка. Команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ.