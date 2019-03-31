Ракицкий: кайфую от болельщиков «Зенита»

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от выступлений за российский клуб.

«У меня всё хорошо в „Зените“. В Санкт-Петербурге всё отлично. Мне очень нравится играть на „Газпром Арене“. Мне нравится „Вираж“, нравится, что люди ходят даже на товарищеские игры, до 40 тысяч зрителей. Для меня это впервые. Такое было только в Донецке, когда играли на „Донбасс Арене“. Я кайфую от болельщиков.



Что нужно сделать, чтобы всё прошло как надо в матчах с „Локомотивом“, „Анжи“ и „Краснодаром“? Надо играть на победу и зарабатывать три очка. Вот и всё. Будем биться за победу!» — приводит слова Ракицкого официальный «твиттер» «Зенита».

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешёл в «Зенит» минувшей зимой из донецкого «Шахтёра».