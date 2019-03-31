Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).

«Соперник был сильнее и должен был выигрывать. Так складывается футбол — надо играть до конца. Мы доиграли концовку.

С корабля на балл тяжело было. Помощники, которые остались, разбирали команду соперника. Вместе консолидировались и подготовились. Упирали на быстрый переход из обороны в атаку, хотели больше атаковать через зоны Фернандеса и Щенникова. Ожидали, что будет играть Ахметов. Он не сыграл, и мы немного видоизменили игру.



Что послужило причиной перелома в игре? Во-первых, мы забили мяч. Когда остаётся один мяч, любая ошибка может сказаться. Соперник был на нашей половине, угловой подавал. Когда вратарь поймал мяч, я крикнул ему, чтобы он пошёл в атаку. Была рука, не была – не видел. Хорошая подача получилась, и Слай сравнял счёт", — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.