Газизов: Евсеев принял «Уфу» в очень непростой момент, верим в него

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера уфимской команды.



«Был ряд причин, которые способствовали тому, что Дмитрий Сергеевич Кириченко покинул команду. Тренерская жизнь такова, но мы расстались хорошо. Решение по назначению Вадима Валентиновича Евсеева не пришло спонтанно. Мы за ним наблюдали, знали. Сделали ему предложение, рады, что он согласился. Принял команду в очень тяжёлый момент. Понимаем его игровую карьеру, тренерскую. Наш клуб делает ставку на молодых и российских специалистов. Продолжаем свою системность. Верим, что у Евсеева всё получится. Наш клуб был в разных ситуациях, мы бойцы, будем двигаться вперёд. У меня нет сомнений, что всё будет хорошо. Мы смотрели не только на профессиональные навыки, но и на его характер, на его личность. Контракт подписан на два года, задачи мы даже не обсуждали. Задача — выходить из неприятной зоны и двигаться вперёд», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Евсеев стал главным тренером «Уфы»