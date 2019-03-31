«Барселона» контактирует с Матой

«Барселона» контактирует с окружением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты, сообщает The Sun.

По информации издания, каталонский клуб вышел на связь с отцом и агентом футболиста Хуаном Матой-старшим. Сине-гранатовые надеются подписать игрока в качестве свободного агента ближайшим летом. Подписание контракта с 30-летним хавбеком «красных дьяволов» на «Камп Ноу» считают беспроигрышным вариантом. Испанцу будет предложена роль сменщика основных полузащитников команды. Если же сотрудничество с ним окажется не удачным, клуб сможет продать его через год.

В нынешнем сезоне Мата сыграл за «Манчестер Юнайтед» 29 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи. Срок действия его контракта с клубом истекает летом текущего года.