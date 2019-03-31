Представитель академии «Барселоны»: сын Киркорова пришёл на общих основаниях

Директор по развитию академии «Барселоны» в России Виктор Гайдай рассказал о зачислении в футбольную школу шестилетнего Мартина, сына известного российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова.

«Каждый год мы участвуем в BARÇA World Cup в Барселоне, куда слетаются академии нашего клуба со всего мира. Там очень много скаутов, поэтому для наших игроков это шанс, чтобы их заметили. Да, это сложно, нужно быть лучшим, и мы даём эту возможность. Может ли сын Киркорова попасть в основную академию клуба? У всех ребят есть шанс попасть в каталонскую команду, нашего воспитанника уже забирали туда на стажировку. В этом и есть суть академий по всему миру. Мы являемся официальной академией клуба, «Барселона» доверила нам представлять её интересы в нашей стране, а это что-то значит.

Сын Киркорова пришёл к нам на общих основаниях, без каких-либо преференций. Филипп думал, что это мимолётное увлечение сына, но он смотрит футбол постоянно. Его сын — один из тех, у кого горят глаза, огромное желание играть в футбол. Парень пришёл к нам, зная состав «Барселоны» наизусть. Наша академия открыта для всех мальчишек, которые живут футболом. Мы рады видеть Мартина в структуре нашей академии. Хочу заметить, что у нас есть дети известных и неизвестных людей, мы уделяем внимание ценностям «Барселоны», поэтому у нас все равны, а ребята дружат не только на поле, но и за его пределами», — сказал Гайдай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.