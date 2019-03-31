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«Краснодар» разгромил «Анжи» благодаря голам Сулейманова и Игнатьева

«Краснодар» разгромил «Анжи» благодаря голам Сулейманова и Игнатьева
Футбол / РПЛ

В матче 21-го тура чемпионата России «Краснодар» разгромил «Анжи» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Краснодаре на стадионе «Краснодар». Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов.

Счёт был открыт на 18-й минуте. Автором гола стал Вандерсон, которому ассистировал Виктор Классон. На 38-й минуте Классон увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Магомед-Шапи Сулейманов с передачи Ивана Игнатьева. Четвёртый мяч в ворота гостей провёл Игнатьев с паса Маурисио Перейры. Окончательный счёт установил Сулейманов. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Перейра.

«Краснодар», набрав 38 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (18) остался на 14-м месте.

В следующем туре «Краснодар» дома сыграет с «Крыльям Советов». «Анжи» предстоит домашняя игра с «Динамо». Оба матча состоятся 6 апреля.

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
5 : 0
Анжи
Махачкала
1:0 – Вандерсон – 18, 2:0 – Классон – 38 (пен), 3:0 – Сулейманов – 55, 4:0 – Игнатьев – 67, 5:0 – Сулейманов – 70
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