Люка Зидан и Браим Диас — в старте «Реала» на матч с «Уэской»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился со стартовым составом команды на матч 29-го тура Ла Лиги против «Уэски». Встреча пройдёт на «Сантьяго Бернабеу». Обслужит её бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом. Его ассистентами будут Хавьер Агилар Родригес и Франсиско Хавьер Мартин Гарсия.

Стартовый состав «Реала»: Л. Зидан, Одриосола, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Марсело, Льоренте, Себальос, Иско, Бэйл, Б. Диас, Бензема.

На замене: Навас, Вальехо, Регилон, Вальверде, Каземиро, Васкес, М. Диас.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Зидана имеет в активе 54 очка. Её отставание от «Атлетико», который идёт вторым и сыграл на матч больше, составляет 5 зачётных баллов. Лидирует «Барселона» (69 очков).