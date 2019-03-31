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«Болонья» вырвала победу над «Сассуоло» в нервной концовке матча Серии А

«Болонья» вырвала победу над «Сассуоло» в нервной концовке матча Серии А
Футбол / Италия

В рамках 29-го тура итальянской Серии А состоялся матч между «Болоньей» и «Сассуоло». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Первый мяч в игре был забит с пенальти. 11-метровый удар на 68-й минуте игры забил защитник «Болоньи» Эрик Пульгар. Гостям удалось отыграться уже в компенсированное время. На 90+2-й минуте отличился хавбек Джереми Бога. Ассистировал ему Хума Бабакар. Однако на 90+6-й минуте хозяевам удалось вырвать победу. С передачи Риккардо Орсолини забитым мячом отметился форвард Маттиа Дестро. Примечательно, что все голы в игре были забиты игроками, вышедшими на замену.

«Болонья» поднялась на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 27 очков. «Сассуоло» идёт 14-м, в активе команды 32 балла.

Италия - Серия А. 29-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Болонья
Болонья
2 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1:0 – Пульгар – 68 (пен), 1:1 – Бога – 90+1, 2:1 – Дестро – 90+6
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