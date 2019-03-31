Президент «Анжи»: претензий к Адиеву нет, поговорю с ним

Президент «Анжи» Осман Кадиев, комментируя решение главного тренера команды Магомеда Одиева уйти в отставку, заявил, что попытается убедить наставника остаться.

«Поговорю с ним. Может, сыграли эмоции, претензий к нему нет. Возможно, сегодня на поле было какое-то безволие, ребята не выполнили установку на игру. Надо понимать, что нам противостоял „Краснодар“ — крепкая команда», — приводит слова Кадиева телеканал «360».

После 21-го тура «Анжи» расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Команда из Махачкалы имеет в своём активе 18 очков. Отставание от 12-й позиции, которую занимает «Динамо» и которая позволяет сохранить прописку в РПЛ, составляет 5 баллов. В следующем туре «Анжи» дома сыграет как раз против конкурентов из столицы.