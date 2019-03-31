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«Вальядолид» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад»

«Вальядолид» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад»
Футбол / Испания

В рамках 29-го тура Ла Лиги «Вальядолид» принимал «Реал Сосьедад». Поединок завершился вничью — 1:1.

Счёт в игре был открыт уже на 9-й минуте. Хозяев вперёд вывел Коке, удачно пробивший из пределов штрафной площади гостей:

Восстановить равновесие в счёте баски смогли на 79-й минуте. Навес Луки Сангалли результативным ударом головой завершил Микель Оярсабаль:

После отчётного тура «Ваяльдолид» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 30 очков. «Реал Сосьедад» расположился на 10-й позиции, имея в активе 37 баллов.

В следующем туре «Вальядолид» отправится в гости к «Леганесу», а «Реал Сосьедад» дома встретится с «Бетисом». Оба поединка состоятся в четверг, 4 апреля.

Испания - Примера. 29-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Вальядолид
Вальядолид
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 – Кеко – 9, 1:1 – Оярсабаль – 79
Решающий гол с пенальти — в видеообзоре матча «Севилья» — «Валенсия»
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