Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»

В матче 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Тулузу» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе «Мунисипал». Обслуживал матч арбитр Амаури Делеру.

Единственный гол был забит на 74-й минуте. Автором гола стал нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе. Голевой передачей в этом эпизоде отметился защитник Тило Керер. Для Мбаппе этот гол стал 27-м в Лиге 1 и он по-прежнему лидирует в списке лучших бомбардиров, опережая Николя Пепе из «Лилля» на девять забитых мячей.

«ПСЖ», набрав 80 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице французского национального чемпионате. Отрыв парижан от идущего вторым «Лилля» составляет 20 очков. «Тулуза» (32) осталась на 14-м месте в таблице.

В следующем туре «ПСЖ» на своём поле сыграет со «Страсбургом». «Тулузе» предстоит домашняя игра с «Нантом». Оба матча состоятся 7 апреля.