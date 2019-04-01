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Мяч ван Перси и ещё четыре гола — в видеообзоре матча «Утрехт» — «Фейеноорд»

Мяч ван Перси и ещё четыре гола — в видеообзоре матча «Утрехт» — «Фейеноорд»
Футбол / Прочие турниры

В воскресенье, 31 марта, в рамках 27-го тура чемпионата Нидерландов встречались «Утрехт» и «Фейеноорд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Победный мяч они забили уже в компенсированное арбитром время.

Счёт в матче был открыт на 33-й минуте. Отличился защитник «Утрехта» Урби Эмануэльсон. На 60-й минуте преимущество своей команды закрепил Сандер ван де Стрек. Через четыре минуты Сэм Ларссон один мяч отыграл. Сравнял счёт в матче Робин ван Перси. Однако на 90+5-й минуте Тимо Летсерт забил третий мяч в ворота гостей, принеся тем самым победу хозяевам.

После отчётного тура «Утрехт» расположился на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата страны, а «Фейеноорд» — на 4-м. Команды разделяют 4 очка.

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