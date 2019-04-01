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Пейчинович получил российское гражданство

Пейчинович получил российское гражданство
Футбол / РПЛ

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович, перешедший в «Чанчунь Ятай», получил российское гражданство. Он стал обладателем паспорта гражданина РФ уже после того, как покинул РПЛ. В прошлом году игрок заявлял о желании получить российский паспорт. В активе серба три товарищеских матча за национальную команду.

«Пейчинович очень любит Россию и не против вновь поиграть здесь. Летом многие в «Локо» — в частности, главный тренер Юрий Семин — хотели, чтобы он остался и продлил контракт. Сам Неманья также был за, но с предыдущим руководством договориться не удалось. Вовсе не факт, что он вернётся в стан «железнодорожников» теперь, когда боссы в клубе сменились. Но вариант с возвращением в чемпионат России — возможен», — цитируют «Известия» источника, знакомого с ситуацией.

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