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«Паненка» Ибрагимовича принесла «Гэлакси» победу над «Портлендом»

«Паненка» Ибрагимовича принесла «Гэлакси» победу над «Портлендом»
Футбол / Прочие турниры

В матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» дома обыграл «Портленд Тимберс» — 2:1.

Счёт на 33-й минуте ударом с пенальти открыл шведский форвард хозяев Златан Ибрагимович. Перед перерывом Джереми Эбоссис восстановил равновесие. В середине второго тайма Ибрагимович оформил дубль, отличившись с одиннадцатиметровой отметки с помощью «паненки». В двух матчах на его счету три гола.

Второй гол Златана можно посмотреть в официальном «твиттере» MLS

«Лос-Анджелес» одержал четвёртую победу в пяти встречах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 13 очков. «Портленд» (1) – 11-й. «Тимберс» проиграли трижды в четырёх матчах.

6 апреля «Гэлакси» сыграет на выезде с «Ванкувер Уайткэпс». 7 апреля «Портленд» также в гостях встретится с «Сан-Хосе Эртквейкс» — единственной командой, не набравшей очков.

MLS - Высшая лига футбола
01 апреля 2019, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
2 : 1
Портленд Тимберс
Портленд
1:0 – Ибрагимович – 33 (пен), 1:1 – Эбобисс – 44, 2:1 – Ибрагимович – 65 (пен)
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