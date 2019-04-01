«Паненка» Ибрагимовича принесла «Гэлакси» победу над «Портлендом»

В матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» дома обыграл «Портленд Тимберс» — 2:1.

Счёт на 33-й минуте ударом с пенальти открыл шведский форвард хозяев Златан Ибрагимович. Перед перерывом Джереми Эбоссис восстановил равновесие. В середине второго тайма Ибрагимович оформил дубль, отличившись с одиннадцатиметровой отметки с помощью «паненки». В двух матчах на его счету три гола.

Второй гол Златана можно посмотреть в официальном «твиттере» MLS

«Лос-Анджелес» одержал четвёртую победу в пяти встречах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 13 очков. «Портленд» (1) – 11-й. «Тимберс» проиграли трижды в четырёх матчах.

6 апреля «Гэлакси» сыграет на выезде с «Ванкувер Уайткэпс». 7 апреля «Портленд» также в гостях встретится с «Сан-Хосе Эртквейкс» — единственной командой, не набравшей очков.