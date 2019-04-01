Экс-игрок «Зенита»: «Спартак» сейчас за уши будут тащить, народная команда ведь

Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов высказал мнение по поводу шансов «Спартака» на попадание в тройку призёров по итогам нынешнего сезона. После 21 тура красно-белые занимают пятое место в РПЛ.

«Конечно, у него есть шанс вклиниться в борьбу. «Спартак» к тройке точно будут подтаскивать всеми правдами и неправдами. Народная команда ведь. Их сейчас за уши будут тащить. Вот Александр Иванович Медведев только что сказал, что у «Зенита» больше поклонников, чем у «Спартака». Так столько людей сразу набросилось, не хотят верить в это. Полстраны с критикой полезла, доказывая, что «Спартак» на первом месте, а не «Зенит». Так что сейчас к троечке постараются красно-белых подтянуть», — цитирует Чухлова «Спорт уик-энд».