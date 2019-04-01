«Спартак» поздравил Бесчастных с 45-летием

«Спартак» поздравил бывшего нападающего команды Владимира Бесчастных с днём рождения. Сегодня ему исполняется 45 лет.

В составе красно-белых четыре раза становился чемпионом России, один раз выигрывал Кубок СССР и дважды — Кубок России. Работал в академии «Спартака» и возглавлял молодёжную команду.

«Поздравляем Владимира Евгеньевича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в тренерской карьере», — говорится в официальном «твиттере» московской команды.

С 29 июня 2016 работал старшим тренером «Тосно», с которым вышел в Премьер-Лигу. В ноябре 2017 года был отстранён от работы. С 2018 года Бесчастных работает в ФШ СШОР-63 «СМЕНА», тренером команды игроков 2001 г.р.