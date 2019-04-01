Александер-Арнольд: ван Дейк ещё раз доказал, что он лучший защитник в мире

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу своей команды в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).

«Мы знали, что это будет за игра, так как встречались с такой командой, как «Тоттенхэм Хотспур». Обе команды стремились к победе, но я думаю, что мы хотели выиграть больше, чем они", — приводит слова Александер-Арнольда ВВС.

Также игрок отметил игру партнёра по обороне Вирджила ван Дейка.

«Вирджил ещё раз доказал, что он лучший защитник в мире.

Чтобы выигрывать такие матчи, нужна удача", — добавил Трент.

«Ливерпуль», набрав 79 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч клуб проведёт 5 апреля на выезде с «Саутгемптоном».