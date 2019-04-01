Ванда Нара: Икарди готов играть, всё зависит от решения тренера

Ванда Нара, жена аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила, что её муж готов выходить на поле.

«Мауро готов играть, всё зависит от решения тренера. Мауро ещё ничего не говорил по поводу этой ситуации, мы не слышали его версию. Всё, чего ждёт Мауро, так это возможность играть.

Камера не раз показывала его лицо во время матча с «Лацио» (0:1). Очевидно, что он очень переживает за команду и ему необязательно произносить это вслух.

Такой игрок, как Мауро, привык к слухам, но он сосредоточен на игре, забивании голов и помощи «Интеру», — приводит слова Нары Football Italia со ссылкой на передачу Tiki Taka.

Напомним, что 26-летний Икарди в последний раз выходил на поле 9 февраля в матче Серии А с «Пармой» (1:0).