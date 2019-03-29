Итальянский журналист: даже Гитлер испугался бы, встретив Ванду Нару ночью

Итальянский писатель Джампьеро Мугини высказался о сильном характере Ванды Нары — супруги и агента форварда «Интера» Мауро Икарди.

«В семьях, где мужчина обладает исключительной яркостью, а женщина настолько решительна, что её испугался бы даже Гитлер, повстречав ночью, всегда возникают сложности. Гитлер бы её боялся. Она решительная женщина. Нелегко иметь дело с человеком с такой индивидуальностью», — цитирует Мугини El Mundo Deportivo.

Фото Ванды Нары можно посмотреть в её «Инстаграме».

Ранее у Икарди возник конфликт с клубом на почве разногласий относительно условий нового контракта футболиста. Позиция нерадзурри была подвергнута критике со стороны Нары, которая заявила, что к её мужу проявляют неуважение. После её слов в «Интере» приняли решение отстранить аргентинца от тренировок и матчей первой команды.